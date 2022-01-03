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У Польщі в ДТП потрапив автобус з туристами з Литви: постраждали 13 осіб

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Люблін, Понеділок 03 січня 2022 02:41
У Польщі в ДТП потрапив автобус з туристами з Литви: постраждали 13 осіб Фото: у Польщі в ДТП потрапив автобус з туристами з Литви, постраждали 13 осіб (Liublino policijos nuotr)
Автор: Артур Родивилов

Унаслідок ДТП на півдні Польщі в районі Любліна за участю автобуса, що перевозив литовських туристів. Постраждали 13 осіб, у тому числі п'ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Потерпілі були доставлені в лікарні Замостя і Краснистава. Одного з поранених довелося вертольотом транспортувати в лікарню в Люблін.

Після огляду та надання медичної допомоги двоє людей відпущені. Решта пасажирів автобуса доставлені в місцеву протипожежну частину, де їм була організована необхідна допомога.

Польська поліція, як повідомило радіо, встановлює обставини інциденту. Згідно з попередньою інформацією, туристи (44 людини, а також два водії) поверталися в Литву з гірськолижного курорту.

У Польщі в ДТП потрапив автобус з туристами з Литви: постраждали 13 осіб

У листопаді у Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду мікроавтобус з українцями. Унаслідок аварії загинули дві людини, ще двоє - постраждали.

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