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В Польше депутаты блокировали Сейм из-за запрета абортов

Польша, Среда 28 октября 2020 00:56
В Польше депутаты блокировали Сейм из-за запрета абортов
Фото: Потасовки в Польском Сейме (twitter.com/TerryReintke)
Автор: РБК-Украина

В Польском Сейме во время заседания между депутатами оппозиции и правящей партии произошли потасовки. Они начали ссориться из-за решения Конституционного суда, которое усилило запрет абортов.

Об этом сообщает RMF24.

Депутаты оппозиции попытались приблизиться к лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, держа черные таблички с красными надписями "Женщина решает", "Легальный аборт", "Это война". Им преградили путь депутатки "Права и справедливости".

После этого вице-спикер Рышард Терлецкий объявил перерыв в заседании и вызвал парламентскую охрану.

Охранники несколько минут защищали Качиньского. В перерыве заседания оппозиция заявила об использовании служб для защиты диктатора Качиньского.

Цезарь Томчик с "Гражданской платформы" назвал Ярослава Качиньского диктатором и заявил, что именно он разжигает настроения в Польше.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

После чего в Варшаве состоялись массовые протесты. В него вмешалась полиция.

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