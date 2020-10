В Польше депутаты блокировали Сейм из-за запрета абортов

В Польском Сейме во время заседания между депутатами оппозиции и правящей партии произошли потасовки. Они начали ссориться из-за решения Конституционного суда, которое усилило запрет абортов.

Об этом сообщает RMF24.

Депутаты оппозиции попытались приблизиться к лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, держа черные таблички с красными надписями "Женщина решает", "Легальный аборт", "Это война". Им преградили путь депутатки "Права и справедливости".

Members of the Polish Parliament standing up for fundamental rights.



The message is clear:



OUR BODIES, OUR RIGHTS.



In Poland. In Europe. Everywhere.



Keep going. We are right behind you.







@WandaNowicka pic.twitter.com/X2hwLsnfNc