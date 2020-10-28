В Польше депутаты блокировали Сейм из-за запрета абортов

В Польском Сейме во время заседания между депутатами оппозиции и правящей партии произошли потасовки. Они начали ссориться из-за решения Конституционного суда, которое усилило запрет абортов.
Об этом сообщает RMF24.
Депутаты оппозиции попытались приблизиться к лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, держа черные таблички с красными надписями "Женщина решает", "Легальный аборт", "Это война". Им преградили путь депутатки "Права и справедливости".
Members of the Polish Parliament standing up for fundamental rights.— Terry Reintke (@TerryReintke) October 27, 2020
The message is clear:
OUR BODIES, OUR RIGHTS.
In Poland. In Europe. Everywhere.
Keep going. We are right behind you.
@WandaNowicka pic.twitter.com/X2hwLsnfNc
После этого вице-спикер Рышард Терлецкий объявил перерыв в заседании и вызвал парламентскую охрану.
Охранники несколько минут защищали Качиньского. В перерыве заседания оппозиция заявила об использовании служб для защиты диктатора Качиньского.
Цезарь Томчик с "Гражданской платформы" назвал Ярослава Качиньского диктатором и заявил, что именно он разжигает настроения в Польше.
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.
После чего в Варшаве состоялись массовые протесты. В него вмешалась полиция.