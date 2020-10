У Польщі депутати блокували Сейм через заборону абортів

У Польському Сеймі під час засідання між депутатами опозиції і правлячої партії відбулися сутички. Вони почали сваритися через рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів.

Про це повідомляє RMF24.

Депутати опозиції спробували наблизитися до лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качиньського, тримаючи чорні таблички з червоними написами "Жінка вирішує", "Легальний аборт", "Це війна". Їм перегородили шлях депутатки "Права і справедливості".

Members of the Polish Parliament standing up for fundamental rights.



The message is clear:



OUR BODIES, OUR RIGHTS.



In Poland. In Europe. Everywhere.



Keep going. We are right behind you.







@WandaNowicka pic.twitter.com/X2hwLsnfNc