У Польщі депутати блокували Сейм через заборону абортів

У Польському Сеймі під час засідання між депутатами опозиції і правлячої партії відбулися сутички. Вони почали сваритися через рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів.
Про це повідомляє RMF24.
Депутати опозиції спробували наблизитися до лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качиньського, тримаючи чорні таблички з червоними написами "Жінка вирішує", "Легальний аборт", "Це війна". Їм перегородили шлях депутатки "Права і справедливості".
Members of the Polish Parliament standing up for fundamental rights.— Terry Reintke (@TerryReintke) October 27, 2020
The message is clear:
OUR BODIES, OUR RIGHTS.
In Poland. In Europe. Everywhere.
Keep going. We are right behind you.
@WandaNowicka pic.twitter.com/X2hwLsnfNc
Після цього віце-спікер Ришард Терлецький оголосив перерву в засіданні і викликав парламентську охорону.
Охоронці кілька хвилин захищали Качиньського. У перерві засідання опозиція заявила про використання служб для захисту диктатора Качиньського.
Цезар Томчик з "Громадянської платформи" назвав Ярослава Качиньського диктатором і заявив, що саме він розпалює настрої в Польщі.
Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в Варшаві проходять масові протести через таке рішення суду.
Після чого у Варшаві відбулися масові протести. У нього поліція втрутилася.