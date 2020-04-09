В Польше за сутки умерло наибольшее количество больных коронавирусом с начала вспышки

В Польше зафиксировано наибольшее количество смертей за сутки с начала вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным Министерства здравоохранения Польши, по состоянию на вечер 9 апреля на территории страны выявлено 5575 больных коронавирусом. Жертвами болезни стали 174 человека. При этом 284 пациентов уже выздоровели от коронавируса.

Кроме того, за последние сутки в Польше от коронавируса умерли 30 человек, что является наибольшим показателем смертности с начала вспышки.

Еще 160 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии. В общем от коронавируса лечатся 2100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше продлили карантин из-за вспышки коронавируса. Ограничительные меры продлятся до 19 апреля. До конца карантина запрещена работа торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров.

Также РБК-Украина писало, что в Польше ввели обязательный масочный режим. Жители Польши будут обязаны носить маски в общественных местах. Нововведение начнет действовать со следующего четверга, 16 апреля.