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В Польше, Болгарии и Венгрии на выборах в Европарламент лидируют правящие партии

Новости » Политика    26.05.2019 - 23:44
В Польше, Болгарии и Венгрии на выборах в Европарламент лидируют правящие партии
Фото: Европарламент (European Parliament)

В Венгрии побеждает партия Орбана

В Польше на выборах в Европарламент лидирует консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС). Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательским центром Ipsos, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское телевидение".

По данным опроса, ЗиС проголосовали 42,2% избирателей, то есть она должна получить 24 мандата в Европарламенте.

Отмечается, что евродепутатами станут многие действующие представители правительства, в том числе экс-премьер-министр, вице-премьер Беата Шидло и глава МВД Йоахим Брудзиньский.

Объединение оппозиционных партий "Европейская коалиция", по предварительным данным, получило 39,1% голосов.

В Болгарии на выборах в Европарламент, по данным экзит-полов, также победила правящая партия - "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил", набирая около 32,7% голосов избирателей - семь мандатов.

На втором месте - БСП с 23,2% (5 мест), на третьем - "Движение за права и свободы" - 13,6% (три мандата).

В Венгрии со значительным отрывом лидирует партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана, согласно данным опроса института "Незопонт". Она набирает 56% голосов.

На втором месте с результатом 10% голосов сразу две партии - Венгерская социалистическая партия и "Демократическая коалиция"; движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") - третье место с 9%.

Напомним, во Франции на выборах в Европарламент лидирует националистическая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", в Германии - правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС
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