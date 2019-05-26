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В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС

Новости » Политика    26.05.2019 - 21:44
В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС
Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Данный результат является худшим для "большой коалиции"

В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что правящий блок получит 28% голосов. Второе место, за прогнозами социологов, должен занять "Союз-90" и "Зеленые", которые могут обогнать социал-демократов, чем продемонстрируют лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может занять третье место набрав 15,5%.

Данный результат может стать худшим в истории для участников "большой коалиции" в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. Лидер социал-демократов Андреа Налес заявил, что обнародованные цифры являються "невероятно разочаровывающими".

На середину дня воскресенья, 26 мая, явка составляла 29,4%, что на почти 4% меньше, чем на прежних выборах в парламент ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ЕС начался последний этап выборов в Европарламент. Выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии, правом голоса на выборах членов парламента обладают более 420 млн человек.

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