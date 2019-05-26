У Польщі та Болгарії на виборах до Європарламенту лідирують правлячі партії

Фото: Європарламент (European Parliament)

За ЗіС Качинського проголосували 42,2% виборців

У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує консервативна партія президента Ярослава Качинського "Закон і справедливість" (ЗіС). Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницьким центром Ipsos, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське телебачення".

За даними опитування, ЗіС проголосували 42,2% виборців, тобто вона повинна отримати 24 мандати в Європарламенті.

Зазначається, що євродепутатами стануть багато чинних представників уряду, зокрема екс-прем'єр-міністр, віце-прем'єр Беата Шидло і голова МВС Йоахім Брудзинський.

Об'єднання опозиційних партій "Європейська коаліція", за попередніми даними, отримала 39,1% голосів.

У Болгарії на виборах в Європарламент, за даними екзит-полів, також перемогла правляча партія - "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) у коаліції з правою партією "Союз демократичних сил", набираючи близько 32,7% голосів виборців - сім мандатів.

На другому місці - БСП з 23,2% (5 місць), на третьому - "Рух за права і свободи" - 13,6% (три мандати).

Нагадаємо, у Франції на виборах у Європарламент лідирує націоналістична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", у Німеччині - правлячий блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.