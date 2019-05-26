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В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент

Новости » Политика    26.05.2019 - 11:51
В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент
Иллюстративное фото (European Union 2017 - European Parliament)

Сегодня выборы проходят в 21 стране ЕС

В воскресенье, 26 мая, в Европейском союзе (ЕС) начался последний этап выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, сегодня выборы в Европарламент проходят в 21 стране ЕС. Избирательные участки открылись в 07:00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23:00 по местному времени.

Отмечается, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Правом голоса на выборах членов парламента обладают более 420 млн человек.

Напомним, что в странах Европейского союза начались выборы в Европейский парламент. В четверг, 23 мая, выборы начались в Великоритании и Нидерландах. В пятницу голосование прошло для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, Мальте и в Словакии.

Как писало РБК-Украина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает ЕС бороться с кибератаками во время выборов в Европейский парламент. Также глава альянса обвинил Россию во "вмешательстве в жизнь демократических стран".

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Российскую Федерацию.

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