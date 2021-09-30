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В Польше автомобиль влетел в электрический столб: погибли трое граждан Украины

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Лодзи, Четверг 30 сентября 2021 12:25
В Польше автомобиль влетел в электрический столб: погибли трое граждан Украины Фото: в Польше автомобиль влетел в электрический столб (dzienniklodzki.pl)
Автор: Анастасия Рокитна

В Польше вблизи населенного пункта Жгув автомобиль влетел в электрический столб. В результате аварии погибли трое граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Dziennik Lodzki.

Водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и распался на две части.

В автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве.

Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка, еще одна девушка 25-ти лет находится в больнице.

Фото: в Польше автомобиль влетел в электрический столб (dzienniklodzki.pl)

В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

РБК-Украина пытается связаться с украинским МИД относительно информации о ДТП.

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