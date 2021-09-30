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У Польщі автомобіль влетів в електричний стовп: загинули троє громадян України

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Лодзі, Четвер 30 вересня 2021 12:25
У Польщі автомобіль влетів в електричний стовп: загинули троє громадян України Фото: у Польщі автомобіль влетів в електричний стовп (dzienniklodzki.pl)
Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі поблизу населеного пункту Жгув автомобіль влетів в електричний стовп. В результаті аварії загинули троє громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Dziennik Lodzki.

Водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

В автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві.

Загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна дівчина, ще одна дівчина 25-ти років перебуває в лікарні.

Фото: у Польщі автомобіль влетів в електричний стовп (dzienniklodzki.pl)

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

РБК-Україна намагається зв'язатись з українським МЗС щодо інформації про ДТП.

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