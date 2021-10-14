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В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. В результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTO.pl.

По данным издания, ДТП произошло недалеко от города Немодлин на юго-западе Польши. Автобус с украинцами около 06:15 по местному времени на автостраде А4 врезался в кузов грузовика. Обе машины двигались в одном направлении.

Всего в автобусе находились восемь человек - все граждане Украины. В результате удара пострадали пять человек. Их госпитализировали. О состоянии их здоровья не сообщается.

После столкновения автомобили съехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в сторону Вроцлава закрыта на месте ДТП. Движение происходит только по левому ряду.

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