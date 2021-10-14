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У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTO.pl.

За даними видання, ДТП сталася недалеко від міста Немодлін на південному заході Польщі. Автобус з українцями близько 06:15 за місцевим часом на автостраді А4 врізався в кузов вантажівки. Обидві машини рухалися в одному напрямку.

Всього в автобусі знаходилися вісім осіб - всі громадяни України. В результаті удару постраждали п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Про стан їхнього здоров'я не повідомляється.

Після зіткнення автомобілі з'їхали на аварійну смугу. Права смуга автостради А4 в бік Вроцлава закрита на місці ДТП. Рух відбувається тільки по лівому ряду.

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ДТППольша