У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

У Польщі автобус, який перевозив дітей з табору, зіткнувся з вантажівок. У салоні автобуса перебувало 44 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Аварія сталася в місті Надржев другий Кутненського повіту Лодзинського воєводства.

З невстановлених поки причин, автобус в'їхав в задню частину напівпричепа тягача.

В результаті аварії постраждали 12 осіб. Травми виявилися несерйозними і являють собою в основному садна, порізи і удари.

Дітей у віці від 12 до 16 років оглядають лікарі швидкої допомоги і, при необхідності, доставляють в лікарні. Водій автобуса також отримав легкі травми.

Водій автобуса і водій вантажівки були тверезі.

