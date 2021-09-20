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В Польше автобус с более 30 детьми слетел в кювет: есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

На севере Польши, недалеко от города Быдгощ автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей, слетел в кювет. В результате ДТП пострадали четверо взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По информации местных СМИ, автобус сначала съехал с дороги на обочину, а затем слетел в кювет.

Среди пострадавших в результате аварии четверо взрослых-воспитателей.

Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечено, что один из травмированных был доставлен в больницу вертолетом с подозрением на перелом бедренной кости.

Спасатели сообщают, что ни один из детей не получил опасных для жизни травм, но все они в профилактических целях госпитализированы в больницу. Там их осмотрят.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются причины аварии.

Фото: в Польше автобус с более 30 детьми слетел в кювет (facebook.com/straztorun)

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ДТППольша