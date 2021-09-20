У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі

На півночі Польщі, неподалік міста Бидгощ автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку та вихователів, злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали четверо дорослих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет.
Серед постраждалих внаслідок аварії четверо дорослих-вихователів.
Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їх стан оцінюється як задовільний.
Зазначено, що одного з травмованих було доставлено у лікарню гелікоптером з підозрою на перелом стегнової кістки.
Рятувальники повідомляють, що жоден з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всі вони в профілактичних цілях госпіталізовані до лікарні. Там їх оглянуть.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.
Фото: у Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет (facebook.com/straztorun)