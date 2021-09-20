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У Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет: є постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

На півночі Польщі, неподалік міста Бидгощ автобус, який перевозив 31 дитину дошкільного віку та вихователів, злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали четверо дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За інформацією місцевих ЗМІ, автобус спочатку з'їхав з дороги на узбіччя, а згодом злетів у кювет.

Серед постраждалих внаслідок аварії четверо дорослих-вихователів.

Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їх стан оцінюється як задовільний.

Зазначено, що одного з травмованих було доставлено у лікарню гелікоптером з підозрою на перелом стегнової кістки.

Рятувальники повідомляють, що жоден з дітей не отримав небезпечних для життя травм, але всі вони в профілактичних цілях госпіталізовані до лікарні. Там їх оглянуть.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини аварії.

Фото: у Польщі автобус з понад 30 дітьми злетів у кювет (facebook.com/straztorun)

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ДТППольша