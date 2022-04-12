В Польше арестовали россиянина по подозрению в шпионаже

В Польше задержали россиянине по подозрению в работе на российские спецслужбы. Мужчина, который живет в Польше уже 18 лет, обвиняется в сборе информации о польских вооруженных силах и войсках НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Он был задержан 6 апреля и будет находиться под стражей в течение трех месяцев.

"Доказательства, собранные военной контрразведкой, свидетельствуют о том, что этот человек по заданию российских спецслужб собирал информацию о военной готовности польских вооруженных сил и войск НАТО", - заявил пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб.