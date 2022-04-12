У Польщі заарештували росіянина за підозрою в шпигунстві

У Польщі затримали росіянина за підозрою в роботі на російські спецслужби. Чоловік, який живе в Польщі вже 18 років, звинувачується в зборі інформації про польські збройні сили і війська НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Він був затриманий 6 квітня і перебуватиме під вартою протягом трьох місяців.
"Докази, зібрані військовою контррозвідкою, свідчать про те, що ця людина за завданням російських спецслужб збирав інформацію про військову готовність польських збройних сил і військ НАТО", - заявив прес-секретар польського міністра-координатора спецслужб.
Нагадаємо, у березні Польща вислала 45 російських дипломатів, підозрюваних у роботі на російську розвідку, а Москва у відповідь вислала 45 польських дипломатів.
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