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У Польщі заарештували росіянина за підозрою в шпигунстві

Фото: у Польщі заарештували російського за підозрою в шпигунстві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі затримали росіянина за підозрою в роботі на російські спецслужби. Чоловік, який живе в Польщі вже 18 років, звинувачується в зборі інформації про польські збройні сили і війська НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Він був затриманий 6 квітня і перебуватиме під вартою протягом трьох місяців.

"Докази, зібрані військовою контррозвідкою, свідчать про те, що ця людина за завданням російських спецслужб збирав інформацію про військову готовність польських збройних сил і військ НАТО", - заявив прес-секретар польського міністра-координатора спецслужб.

Нагадаємо, у березні Польща вислала 45 російських дипломатів, підозрюваних у роботі на російську розвідку, а Москва у відповідь вислала 45 польських дипломатів.

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