В Конгрессе США выступили против расследования слежки за штабом Трампа

Фото: Джерольд Надлер (REUTERS)

Уильям Барр хочет проверить не было слежки за окружением Трампа во время выборов в 2016 году

Глава комитета Конгресса США Джерролд Надлер выразил свое недовольство по поводу возможного расследования фактов слежки за лицами из окружения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Надлера, генеральный прокурор США Уильям Барр бездоказательно заявляет о намерении проверить, не было совершено нарушений во время расследования в отношении предвыборного штаба Трампа и слежки за его окружением.

"Генпрокурор не привел никаких доказательств, заявив о шпионаже в отношении избирательной кампании Трампа. Он наверное имел в виду ордера, выданные органами юстиции. Это показывает его предвзятость и то, что он выступает в данном случае в качестве агента президента, а не в качестве генпрокурора Соединенных Штатов", - отметил Надлер.

Также глава комитета Конгресса обвинил Барра в том, что он якобы исключает любую возможность того, что Трамп мог тайно препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы.

"Он (Барр - ред.) думает, что этот вопрос является чисто юридическим и президент не может препятствовать правосудию. Такая теория довольно дикая, большинство людей не согласится с такой постановкой вопроса", - добавил он.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его избирательной кампанией.