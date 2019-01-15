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В Новой Зеландии тысячи врачей объявили забастовку

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 11:53
В Новой Зеландии тысячи врачей объявили забастовку
Фото: протесты в Новой Зеландии (radionz co nz 2)

Бастуют более чем 3300 молодых врачей, работающих в правительственных учреждениях, и 3 700 таких специалистов во всей стране

В Новой Зеландии около 7 тыс. врачей объявили забастовку, потому что не довольны условиями труда молодых врачей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, бастуют более чем 3300 молодых врачей, работающих в правительственных учреждениях, и 3 700 таких специалистов во всей стране.

"Почти 80% молодых врачей в Новой Зеландии не вышли работать в государственных больницах во вторник после провала переговоров представителей профсоюзов с правительством относительно условий труда и заработной платы", - говорится в сообщении.

Некоторые из врачей собрались на уличные акции, держа плакаты с требованиями лучшего расписания работы, но больших демонстраций пока не было. Также издание пишет, что тысячи хирургических операций, несущественных процедур и некоторых других услуг были отменены в больницах.

Напомним, шестую неделю продолжаются в Сербии митинги против президента страны Александра Вучича. В субботу, 12 января, на демонстрации в Белграде вышли тысячи людей.

Раньше 5 января, тысячи людей в желтых жилетах прошли через центр Белграда в знак протеста против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

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