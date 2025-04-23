На могилі УПА в Польщі влаштували провокацію: що відомо про інцидент
На братській могилі воїнів УПА в Польщі зʼявилася фейкова меморіальна плита зі скандальним написом про "терор і геноцид". Дана провокація грає на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zlubaczowa та спільну заяву Міністрів культури України та Республіки Польща.
Як пише, польське видання, на братській могилі учасників УПА в Монастирці біля Верхрати з’явилася нова табличка, зміст якої суттєво відрізняється від попередньої.
На табличці вигравіюваний новий провокаційний напис.
"Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль", - вигравіювано на новій табличці.
Крім таблички, на хресті замість тризуба з'явився християнський хрест.
Реакція України та Польщі
На даний інцидент відразу відреагували обидві країни. Україна і Польща в спільній заяві засудили незаконне встановлення напису.
"Рішуче засуджуємо акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Незаконно встановленні написи й знаки мають бути невідкладно усунуті", - йдеться у заяві.
Водночас обидві країни припустили, що дана провокація може зіграти на користь Російської Федерації.
"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора - Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", - додали в заяві.
Вандалізм на пам'ятнику УПА
Зауважимо, що пам’ятник бійцям УПА знаходиться на пагорбі в Монастерці в гміні Горинець-Здруй. Він був збудований у 1990-х роках з ініціативи українських кіл і з самого початку викликав суперечки.
Варто зауважити, що об’єкт вже неодноразово постраждав. У 2015 році хтось розбив дошку з іменами учасників УПА, а хрест розмалювали польськими національними кольорами та замінили українську символіку на польську.
Після цього інцидент повторили у 2020 році. 20 січня на невідомі зняли меморіальну дошку з могили воїнів УПА, які загинули в бою з НКВД в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року, й кинули в яму.
Ексгумація жертв Волинської трагедії
Нагадаємо, що дана провокація відбулась на фоні домовленостей про початок ексгумації жертв Волинської трагедії на території України. Польська сторона в контактах з Україною неодноразово закликала почати даний процес. І тільки нещодавно сторони дійшли згоди в низці питань.
РБК-Україна писало, що на початку місяця Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області.
Більш детально про те, чому Польща так зацікавлена в цьому питанні, - в матеріалі РБК-Україна.
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