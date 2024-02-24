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В Польше снова высыпали украинское зерно

Дорогуск, Суббота 24 февраля 2024 12:51
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В Польше снова высыпали украинское зерно Фото: в Польше снова высыпали украинское зерно (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные в Польше снова высыпали украинское зерно. Это уже третий случай за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Инцидент произошел на польской железнодорожной станции Дорогуск сегодня утром, во вторую годовщину войны.

"Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Следовательно, те, кто совершил эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Укрзализныця" обратилась к правоохранительным органам Польши.

В Польше снова высыпали украинское зерно

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы из Украины, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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Укрзализныця Польша
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