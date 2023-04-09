У Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців

Раніше українці могли перетнути кордон з Польщею зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами.

"Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка", - сказано в повідомленні.

Однак нещодавно влада країни скасувала ці правила. Тепер для українців будуть діяти загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС.

"До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу", - розповіли в Мінреінтеграції.