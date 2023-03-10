Понад 500 євро. Які штрафи можна отримати в Польщі під час поїздки в потягу

Українці в Польщі активно мандрують залізницею навіть після скасування безкоштовного проїзду. Багато хто не знає, що під час поїздки в потязі їх можуть оштрафувати через різні причини навіть за наявності квитка.

Що треба знати про штрафи для пасажирів у Польщі та про які суми йдеться, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

За відсутність квитка – штраф 160 евро

Придбати квитки можна на вокзалах, білетоматах, у кондуктора, на сайтах перевізників чи спеціальних мобільних додатках. Але під час поїздки потягом Pendolino немає можливості купити квиток у вагоні. За безбілетний проїзд стягнуть і вартість квитка, і суму штрафу в 750 злотих (6255 грн або 160 євро). Якщо їхати за пільговим квитком, але не мати права на пільгу – штраф складе 600 злотих (5000 грн).

Якщо не сплатити штраф відразу – суд може стягнути борг та заблокувати кошти на банківських рахунках.

Порушення правил перевезення багажу та тварин

Правила поїздок із тваринами чи нестандартним багажем прописані окремо на сайтах перевізників. Штраф за вказані порушень складає 300 злотих (2500 грн).

Порушення спокою пасажирів

У правилах пересування потягом вказано, що пасажир має поводитися максимально ввічливо стосовно інших людей: не зчиняти галасу, не починати суперечок чи конфліктних ситуацій. Особливо це стосується поїздок у "вагонах тиші" (wagon ciszy). Це спеціально марковані вагони, в яких:

не можна розмовляти по телефону;

не можна розмовляти з іншими пасажирами (у виняткових ситуаціях можна звернутися до іншої людини пошепки);

можна слухати музику тільки в навушниках і тихо;

потрібно вимикати звуки в електронних пристроях.

Під час подорожі не можна курити і вживати алкоголь. За посягання на тілесну недоторканність іншої особи, ексгібіціонізм або сексуальні домагання можна отримати штраф, обмеження або позбавлення волі.

Фото: Залізнична станція в Гдині (unsplash.com/stanislaw-krawczyk)

Крадіжка – до 5 років позбавлення волі

Не слід брати чужі речі у потягу. Навіть факт, що людина взяла чужу річ до рук, може трактуватися як крадіжка, особливо якщо це зафіксують камери спостереження. При виявленні забутих речей варто покликати кондуктора і показати знахідку.

За привласнення чужого майна в залежності від ситуації можна отримати від 3 місяців до 5 років позбавлення волі з можливістю умовного відбування покарання.

За зупинку поїзда без потреби – штраф понад 20 тисяч гривень

Застосування екстреного гальмування має бути обґрунтованим. Основним мотивом до зривання стоп-крану може бути пряма загроза здоров’ю чи життю людини. Також – масова бійка, пожежа, задимлення, критичний стан здоров'я когось із пасажирів.

Якщо в таких ситуаціях не знайшли кондуктора, а на прямий зв’язок з начальником потяга не вдається вийти (біля стоп-крану є кнопка для цього), то за зупинку потяга покарання не буде. Потрібно лише знати, що потяг не можна зупиняти в тунелях або на мостах.



Якщо пасажир зупинить потяг без серйозної причини – через жарт, необхідність вийти на станції, де потяг не зупиняється, йому загрожуватиме штраф у 2550 злотих (544 євро).

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів на тисячі євро.