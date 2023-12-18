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У Польщі заявили про складнощі з розблокуванням кордону з Україною

Фото: Даріуш Климчак (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак заявив, що протест перевізників на кордоні з Україною є "гордієвим вузлом, який затягувався".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За його словами, до такої ситуації на польсько-українському кордоні призвела бездіяльність попередників польського уряду. Він також заявив, що вирішити проблему з перевізниками буде досить складно.

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", - сказав Климчак.

Він також анонсував зустріч з українським міністром Олександром Кубраковим та розповів, що щодня говорить з протестувальниками.

"Ми шукаємо спільний знаменник, виходячи з якого можна хоча б призупинити акцію протесту", – сказав він.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

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ПольщаКордон з Україною