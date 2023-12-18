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В Польше заявили о сложностях с разблокировкой границы с Украиной

Фото: Дариуш Климчак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его словам, к такой ситуации на польско-украинской границе привело бездействие предшественников польского правительства. Он также заявил, что решить проблему с перевозчиками будет достаточно сложно.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", - сказал Климчак.

Он также анонсировал встречу с украинским министром Александром Кубраковым и рассказал, что каждый день говорит с протестующими.

"Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – сказал он.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

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ПольшаГраница с Украиной