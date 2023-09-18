У Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна

За його словами, Польща у будь-якому разі буде допомагати Україні у війні проти Росії. Він зауважив, що поразка України у війні буде також поразкою Польщі. Однак питання імпорту зерна не може бути аргументом в інших питаннях.

"Ми вважаємо, що наші дії щодо заборони імпорту українського зерна є виправданими. Ми не дозволимо порушити аграрний ринок Польщі. Ми не змінюємо своєї думки з цього приводу і будемо вживати заходів для захисту польських фермерів", - сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів.

Вибори у Польщі

Варто зауважити, що такий скандал стався в країні на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі. У них бере участь як чинна правляча партія "Право і справедливість", так і "Громадянська платформа".

Вибори відбудуться 15 жовтня 2023 року. На них буде обрано 560 членів Національних зборів (парламенту) - 460 депутатів Сейму (нижня палата) та 100 членів Сенату (верхня палата).

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила продовжити обмеження на імпорт українського зерна.

Україна у відповідь подає позов до Світової організації торгівлі, оскільки вважає, що Варшава зробила це в інтересах передвиборчого політичного популізму.

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