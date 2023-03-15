У Польщі заявили, що Україна може отримати МіГ-29 від декількох країн

Він зазначив, що питання надання Україні радянських винищувачів МіГ-29 обговорюється декількома країнами. Польща теж готова ухвалити позитивне рішення у координації з іншими партнерами.

Мюллер зазначив, що Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.

"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може передати українським військовим свої винищувачі МіГ-29. За його словами, це може статися протягом 4-6 тижнів.

Також раніше стало відомо, що Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29. Братислава заявила, що готова надати 13 винищувачів.

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