В Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран

Он отметил, что вопрос предоставления Украине советских истребителей МиГ-29 обсуждается несколькими странами. Польша тоже готова принять положительное решение в координации с другими партнерами.

Мюллер подчеркнул, что Польша получила сигналы от других стран, но не назвал их. Он пояснил, что партнеры должны сами объявили о решении в соответствии с процедурами.

"Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг", - добавил спикер правительства.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать украинским военным свои истребители МиГ-29. По его словам, это может произойти в течение 4-6 недель.

Ранее стало известно, что Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

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