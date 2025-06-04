У Польщі заявили, що РФ не відмовиться від війни, поки США не посилять тиск

Росія не змінює своїх цілей у війні проти України, а припинення бойових дій можливе лише під тиском США.

Голова Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський заявив, що не бачить жодних ознак для мирного компромісу між Україною та Росією.

"Я не бачу жодного такого компромісу. Росія переконана, що вона відвойовує та завойовує українську територію по частинах", - наголосив Луковський.

За його словами, попри значні втрати на фронті, Москва не демонструє готовності переглядати свої цілі, які вже неодноразово були озвучені на переговорах.

Йдеться про повну окупацію східних регіонів України, зокрема Криму, та вимогу визнати їх російськими. Це, як підкреслив Луковський, абсолютно неприйнятно для Києва.

Єдиною силою, здатною змінити позицію Кремля, генерал назвав США. Зокрема, економічний тиск з боку Вашингтона, оскільки "військовий тиск, схоже, не зупиняє бойові дії".

Китай та РФ

Водночас він нагадав, що США мають стратегічні інтереси в Тихоокеанському регіоні та пильно стежать за взаємодією між Китаєм і Росією.

Окремо Луковський звернув увагу на те, що пакет військової допомоги Україні, ухвалений адміністрацією Джо Байдена, реалізується лише до кінця червня. І досі немає чіткого рішення щодо його продовження.

"Будь-які рішення потребують часу, тому можливо, що в липні ми побачимо значне зменшення обсягів підтримки України. Питання в тому, чи зможе Європа заповнити цю прогалину", - додав він.