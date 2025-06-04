В Польше заявили, что РФ не откажется от войны, пока США не усилят давление

Россия не меняет своих целей в войне против Украины, а прекращение боевых действий возможно только под давлением США.

Глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский заявил, что не видит никаких признаков для мирного компромисса между Украиной и Россией.

"Я не вижу никакого такого компромисса. Россия убеждена, что она отвоевывает и завоевывает украинскую территорию по частям", - подчеркнул Луковский.

По его словам, несмотря на значительные потери на фронте, Москва не демонстрирует готовности пересматривать свои цели, которые уже неоднократно были озвучены на переговорах.

Речь идет о полной оккупации восточных регионов Украины, в частности Крыма, и требование признать их российскими. Это, как подчеркнул Луковский, абсолютно неприемлемо для Киева.

Единственной силой, способной изменить позицию Кремля, генерал назвал США. В частности, экономическое давление со стороны Вашингтона, поскольку "военное давление, похоже, не останавливает боевые действия".

Китай и РФ

В то же время он напомнил, что США имеют стратегические интересы в Тихоокеанском регионе и пристально следят за взаимодействием между Китаем и Россией.

Отдельно Луковский обратил внимание на то, что пакет военной помощи Украине, принятый администрацией Джо Байдена, реализуется только до конца июня. И до сих пор нет четкого решения относительно его продолжения.

"Любые решения требуют времени, поэтому возможно, что в июле мы увидим значительное уменьшение объемов поддержки Украины. Вопрос в том, сможет ли Европа заполнить этот пробел", - добавил он.