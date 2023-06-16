UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі заявили, що прикордонники потрапили під обстріл із території Білорусі, - ЗМІ

Фото: польський прикордонник (strazgraniczna.pl)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі групу прикордонників вперше було обстріляно з боку Білорусі, внаслідок чого було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF 24.

Зазначається, що інцидент стався кілька днів тому.

Керівництво формування польських прикордонників подало до Сейму інформацію про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Поки що невідомо, хто саме і за допомогою чого вів вогонь по польських офіцерах прикордонної служби.

Відомо, що це був предмет, який "з великою силою вдарив" по машині прикордонників. За словами полковника Аркадіуша Тивонюка з прикордонної служби, швидкість і кінетична енергія "були значними".

"Я не знаю, чи його випустили з якоїсь пневматичної гармати, але в будь-якому випадку він пробив бічне вікно машини, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Підкреслю, що в машині перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", - зазначив він.

Ситуація з мігрантами на кордоні

Тивонюк також додав, що майже щодня у бік польських патрулів кидають каміння.

З початку року мігранти прийняли 12,3 тисячі спроб нелегального перетину кордону, щоб потрапити до Польщі. Тут варто зазначити, що на понад 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже є електронна система, яка фіксує подібні спроби.

Представник польської прикордонної служби повідомив, що більшість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, прибувають з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

Польща відгородилася від Білорусі електронним бар'єром

Перед цим стало відомо, що Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист разом із фізичним парканом.

Цей паркан зі сталевих прольотів має висоту 5,5 метрів із колючим дротом, а довжина становить 186 кілометрів. Новий електронний бар'єр охоплює ділянки, де немає такої фізичної огорожі.

Зведення бар'єра відбувалося на тлі триваючого міграційного тиску, що був організований владою Білорусі ще в середині 2021 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольща