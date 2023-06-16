У Польщі заявили, що прикордонники потрапили під обстріл із території Білорусі, - ЗМІ

Зазначається, що інцидент стався кілька днів тому.

Керівництво формування польських прикордонників подало до Сейму інформацію про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Поки що невідомо, хто саме і за допомогою чого вів вогонь по польських офіцерах прикордонної служби.

Відомо, що це був предмет, який "з великою силою вдарив" по машині прикордонників. За словами полковника Аркадіуша Тивонюка з прикордонної служби, швидкість і кінетична енергія "були значними".

"Я не знаю, чи його випустили з якоїсь пневматичної гармати, але в будь-якому випадку він пробив бічне вікно машини, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Підкреслю, що в машині перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", - зазначив він.

Ситуація з мігрантами на кордоні

Тивонюк також додав, що майже щодня у бік польських патрулів кидають каміння.

З початку року мігранти прийняли 12,3 тисячі спроб нелегального перетину кордону, щоб потрапити до Польщі. Тут варто зазначити, що на понад 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже є електронна система, яка фіксує подібні спроби.

Представник польської прикордонної служби повідомив, що більшість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, прибувають з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

Польща відгородилася від Білорусі електронним бар'єром

Перед цим стало відомо, що Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист разом із фізичним парканом.

Цей паркан зі сталевих прольотів має висоту 5,5 метрів із колючим дротом, а довжина становить 186 кілометрів. Новий електронний бар'єр охоплює ділянки, де немає такої фізичної огорожі.

Зведення бар'єра відбувалося на тлі триваючого міграційного тиску, що був організований владою Білорусі ще в середині 2021 року.