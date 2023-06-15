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Польща добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю

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Четвер 15 червня 2023 20:11
Польща добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю Фото: Польща добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю (strazgraniczna.pl)
Автор: Іван Носальський

Польща завершила будівництво електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Він повинен посилити захист разом з фізичним парканом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Прикордонної служби Польщі.

У відомстві зазначили, що тепер електронний бар'єр працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю (206 кілометрів). При цьому вже рік там стоїть і фізичний паркан.

"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом у системі захисту кордону Республіки Польща разом з найважливішим елементом - прикордонниками", - додають у службі.

Бар'єр обладнали за допомогою 3 тисяч камер денного та нічного бачення, тепловізорів та кабелів виявлення.

Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю

Нагадаємо, минулого літа на підляській частині (воєводство на північному сході країни) кордону з Білоруссю було завершено будівництво фізичного бар'єру - паркану зі сталевих прольотів заввишки 5,5 метра з колючим дротом. Довжина паркану становить 186 кілометрів. Електронний бар'єр охоплює й ті ділянки, де його немає.

Бар'єр на кордоні є відповіддю на міграційний тиск, організований білоруським режимом з середини 2021 року.

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