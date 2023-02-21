В Польщі заявили, що під час візиту Байдена порушать тему передачі Україні літаків

"Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка", - сказав він.

Нагадаємо, що після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.

Додамо, як нещодавно заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна отримала від західних союзників майже всі види озброєнь, які просила. Залишились лише винищувачі.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву.

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