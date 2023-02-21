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В Польщі заявили, що під час візиту Байдена порушать тему передачі Україні літаків

Фото: заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків під час переговорів із президентом США Байденом, який наразі перебуває з візитом у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського в ефірі Польського радіо.

"Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка", - сказав він.

Нагадаємо, що після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.

Додамо, як нещодавно заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна отримала від західних союзників майже всі види озброєнь, які просила. Залишились лише винищувачі.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденПольщаАвіація УкраїниВійськова допомога