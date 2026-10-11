У Польщі заявили про підготовку замаху на Туска та главу Міноборони

Поліція Польщі отримала інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька підтвердила, що відомство отримало інформацію про можливу підготовку замаху.

За її словами, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк доручили вжити необхідних заходів після надходження сигналу до поліції.

"У зв'язку з інформацією, що надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністри доручили вжити заходів у цій справі", - заявила Галецька.

За словами речниці, зустріч представників силових структур запланована на неділю, 11 жовтня, о 11:00. Вона має відбутися в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АБВ).

У зустрічі візьмуть участь представники поліції, Служби охорони держави та співробітники АБВ. Саме ці структури мають обговорити отриману інформацію та подальші заходи реагування.