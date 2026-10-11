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У Польщі заявили про підготовку замаху на Туска та главу Міноборони

12:51 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
У Польщі заявили про підготовку замаху на Туска та главу Міноборони Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Поліція Польщі отримала інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька підтвердила, що відомство отримало інформацію про можливу підготовку замаху.

За її словами, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк доручили вжити необхідних заходів після надходження сигналу до поліції.

"У зв'язку з інформацією, що надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністри доручили вжити заходів у цій справі", - заявила Галецька.

За словами речниці, зустріч представників силових структур запланована на неділю, 11 жовтня, о 11:00. Вона має відбутися в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АБВ).

У зустрічі візьмуть участь представники поліції, Служби охорони держави та співробітники АБВ. Саме ці структури мають обговорити отриману інформацію та подальші заходи реагування.

Нагадуємо, Росія веде гібридну війну проти європейських країн, зокрема Польщі, намагаючись дестабілізувати ситуацію та посилити тиск на держави, які підтримують Україну.

У вересні Дональд Туск попереджав, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активних дій Росії. Він також не виключав, що ескалація з боку РФ може поширитися на польську територію.

Про ризик нових гібридних атак попереджав і міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, Вільнюс та союзники мають однакову розвідувальну інформацію про можливі операції Росії в Європі. Зокрема, йдеться про сценарій "під чужим прапором".

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Польща Дональд Туск
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