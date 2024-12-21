У Польщі заявили про готовність збивати російські ракети і назвали умову

Польській міністр зауважив, що його країна дуже часто приводить в готовність F-16 через ракетні по території України. Однак Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за умови, якщо вони становитимуть загрозу "для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО".

"Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону," - заявив Косіняк-Камиш.

Він також вважає, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії та Румунії, де часто помічають невідомі дрони.

"Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті," - сказав міністр.

Водночас Косіняк-Камиш нагадав, що коли мова йде про збиття цілей над українським повітряним простором, то немає жодного рішення НАТО щодо цього.

Збиття російських ракет

Україна неодноразово зверталася до Польщі та Румунії з проханням про допомогу у збитті російських ракет і дронів, що летять через її територію в бік цих країн. Однак реалізація такого рішення потребує згоди НАТО, зокрема США, що поки стримує процес.

30 жовтня члени Конгресу США закликали президента Джо Байдена надати Польщі дозвіл на знищення ворожих цілей над територією України.