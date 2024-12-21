В Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты и назвали условие

Польской министр отметил, что его страна очень часто приводит в готовность F-16 из-за ракетных по территории Украины. Однако Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при условии, если они будут представлять угрозу "для любого места в Польше или других стран-членов НАТО".

"Не было такого случая, когда бы ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы," - заявил Косиняк-Камыш.

Он также считает, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, где часто замечают неизвестные дроны.

"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты", - сказал министр.

В то же время Косиняк-Камыш напомнил, что когда речь идет о сбивании целей над украинским воздушным пространством, то нет никакого решения НАТО по этому поводу.

Сбивание российских ракет

Украина неоднократно обращалась к Польше и Румынии с просьбой о помощи в сбивании российских ракет и дронов, летящих через ее территорию в сторону этих стран. Однако реализация такого решения требует согласия НАТО, в частности США, что пока сдерживает процесс.

30 октября члены Конгресса США призвали президента Джо Байдена предоставить Польше разрешение на уничтожение вражеских целей над территорией Украины.