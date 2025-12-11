У Польщі затримали відомого вченого з Росії, який проводив незаконні розкопки в Криму
У Польщі затримали відомого російського вченого та високопоставленого представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF FM.
Деталі затримання
За даними ЗМІ, йдеться про затримання керівника відділу давньої археології російського Ермітажу Олександра Б.
Він прямував транзитом через Варшаву з Нідерландів до Сербії, коли його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.
Російську сторону поінформували про затримання, а заплановані лекції вченого в Москві вже скасували.
У чому звинувачують
Російського науковця звинувачують у знищенні обʼєктів кримської культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. У розшуку росіянин перебуває з листопада цього року.
Він був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті "Стародавнє місто Мірмекій" у Керчі.
За даними українських слідчих, внаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини.
Після затримання росіянина допитали, але він відмовився давати свідчення. Суд у Варшаві за поданням прокуратури обрав йому тимчасовий арешт на 40 днів.
Наразі очікується, що Україна надішле офіційний запит на екстрадицію, після чого суд розгляне підстави для передачі підозрюваного в Україну. За злочин, у якому підозрюють Олександра Б., передбачене покарання від одного до 10 років позбавлення волі.
Розграбування культурної спадщини у Криму
Україна неодноразово наголошує, що від початку окупації у 2014 році Крим перетворився на територію систематичного розграбування Росією історичної та культурної спадщини.
Правоохоронні органи зібрали докази таких дій: йдеться про громадянина РФ, який у тимчасово окупованому Криму незаконно займався вилученням та продажем українських культурних цінностей.
За оцінками експертів, збитки від його діяльності перевищують 200 млн гривень.
Також правоохоронці встановили, що група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводить незаконні розкопки на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі. Поліція оголосила підозру організатору розкопок.