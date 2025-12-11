ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі затримали відомого вченого з Росії, який проводив незаконні розкопки в Криму

Четвер 11 грудня 2025 14:11
UA EN RU
У Польщі затримали відомого вченого з Росії, який проводив незаконні розкопки в Криму Фото: російський археолог Олександр Бутягін (скрін відео)
Автор: Ірина Глухова

У Польщі затримали відомого російського вченого та високопоставленого представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF FM.

Деталі затримання

За даними ЗМІ, йдеться про затримання керівника відділу давньої археології російського Ермітажу Олександра Б.

Він прямував транзитом через Варшаву з Нідерландів до Сербії, коли його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.

Російську сторону поінформували про затримання, а заплановані лекції вченого в Москві вже скасували.

У чому звинувачують

Російського науковця звинувачують у знищенні обʼєктів кримської культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. У розшуку росіянин перебуває з листопада цього року.

Він був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті "Стародавнє місто Мірмекій" у Керчі.

За даними українських слідчих, внаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини.

Після затримання росіянина допитали, але він відмовився давати свідчення. Суд у Варшаві за поданням прокуратури обрав йому тимчасовий арешт на 40 днів.

Наразі очікується, що Україна надішле офіційний запит на екстрадицію, після чого суд розгляне підстави для передачі підозрюваного в Україну. За злочин, у якому підозрюють Олександра Б., передбачене покарання від одного до 10 років позбавлення волі.

Розграбування культурної спадщини у Криму

Україна неодноразово наголошує, що від початку окупації у 2014 році Крим перетворився на територію систематичного розграбування Росією історичної та культурної спадщини.

Правоохоронні органи зібрали докази таких дій: йдеться про громадянина РФ, який у тимчасово окупованому Криму незаконно займався вилученням та продажем українських культурних цінностей.

За оцінками експертів, збитки від його діяльності перевищують 200 млн гривень.

Також правоохоронці встановили, що група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводить незаконні розкопки на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі. Поліція оголосила підозру організатору розкопок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Польща Війна в Україні
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень