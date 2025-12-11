У Польщі затримали відомого вченого з Росії, який проводив незаконні розкопки в Криму

У Польщі затримали відомого російського вченого та високопоставленого представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF FM .

Деталі затримання

За даними ЗМІ, йдеться про затримання керівника відділу давньої археології російського Ермітажу Олександра Б.

Він прямував транзитом через Варшаву з Нідерландів до Сербії, коли його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.

Російську сторону поінформували про затримання, а заплановані лекції вченого в Москві вже скасували.

У чому звинувачують

Російського науковця звинувачують у знищенні обʼєктів кримської культурної спадщини. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. У розшуку росіянин перебуває з листопада цього року.

Він був одним з керівників пошукових груп в окупованому Криму та разом з командою без дозволів проводив розкопки на обʼєкті "Стародавнє місто Мірмекій" у Керчі.

За даними українських слідчих, внаслідок цих дій відбулося часткове руйнування обʼєкта культурної спадщини.

Після затримання росіянина допитали, але він відмовився давати свідчення. Суд у Варшаві за поданням прокуратури обрав йому тимчасовий арешт на 40 днів.

Наразі очікується, що Україна надішле офіційний запит на екстрадицію, після чого суд розгляне підстави для передачі підозрюваного в Україну. За злочин, у якому підозрюють Олександра Б., передбачене покарання від одного до 10 років позбавлення волі.