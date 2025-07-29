ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Туск пообіцяв безжальні заходи проти російських агентів у Польщі

Вівторок 29 липня 2025 15:48
UA EN RU
Туск пообіцяв безжальні заходи проти російських агентів у Польщі Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі вже затримали 32 осіб, які підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами. Ставлення до ворожих агентів буде безжальним.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами глави польського уряду, серед затриманих - росіяни, білоруси, українці, а також громадянин Колумбії та поляк. Вони мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Один із підозрюваних уже отримав вирок, решта перебувають під вартою й очікують суду.

Туск уточнив, що у справі 27-річного колумбійця, якого звинувачують у двох підпалах у Польщі, розслідування підтвердило, що такі диверсії були здійснені за прямою вказівкою спецслужб РФ.

"Я звернувся до урядовців за відповідними напрямками - (координатора спецслужб Томаша - ред.) Сьомоняка, міністра (внутрішніх справ та адміністрації Марціна - ред.) Кервіньського, міністра (юстиції Вальдемара - ред.) Журека - з проханням діяти ще інтенсивніше й рішучіше як для запобігання загрозам, так і для виявлення всіх, хто атакує польську державу за російські гроші", - розповів очільник польського уряду.

Він зазначив, що до тих, хто планує дестабілізувати ситуацію, зокрема на кордонах Польщі, "держава Польща діятиме безжально".

Російський агент у Польщі

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали поляка. Він підозрюється у співпраці з розвідкою РФ.

Зокрема, фігурант підозрюється у зборі інформації про важливі для оборони Польщі об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Російська Федерація Польща
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку