У Польщі затримали двох шпигунів групи "Вагнера"

"ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві", написав він.

За його словами, їм висунуто звинувачення шпигунстві, і їх було заарештовано.

Група "Вагнера" в Білорусі та реакція Польща

Нагадаємо, наприкінці червня група "Вагнера" зробила спробу військового перевороту на території Росії з незрозумілим результатом. Після цього частина найманців переїхала на територію Білорусі, а Олександр Лукашенко заявив, що вони готуються до вилазок на територію Польщі.

Влада Польщі висловила стурбованість і закликала НАТО посилити східний фланг. Польща також вирішила створити нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься у місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі. Причиною розгортання військової частини є гібридні атаки з боку Росії та Білорусі.

Зазначимо, у серпні на вулицях Кракова почали з'являтися наклейки із закликом вступити до лав "Вагнера". Поліція розпочала розслідування.