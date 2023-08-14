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В Польше задержали двух шпионов группы "Вагнера"

Фото: Маруш Каминский (wikimedia.org)
Автор: Александр Белоус

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов группы "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Польши Маруша Каминского в Twitter.

"ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве", написал  он.

По его словам, им предъявлены обвинения шпионаже, и они были арестованы.

Группа "Вагнера" в Беларуси и реакция Польша

Напомним, в конце июня группа "Вагнера" совершила попытку военного переворота на территории России с неясным результатом. После этого часть наемников перебрались на территорию Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что они готовятся к вылазкам на территорию Польши.

Власти Польши выразили обеспокоенность и призвали НАТО усилить восточный фланг. Польша также решила создать новую военную часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белостоцк, в 35 километрах от Беларуси. Причиной развертывания воинской части являются гибридные атаки со стороны России и Беларуси.

Отметим, в августе на улицах Кракова начали появляться наклейки с призывом вступить в ряды "Вагнера". Полиция начала расследование.

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