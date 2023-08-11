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У Польщі з'явилися наклейки із закликом вступити до ПВК "Вагнера": розпочато розслідування

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П'ятниця 11 серпня 2023 23:02
У Польщі з'явилися наклейки із закликом вступити до ПВК "Вагнера": розпочато розслідування Ілюстративне фото: у Польщі поширюють заклики вступити до лав "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На вулицях Кракова почали з'являтися наклейки із закликом вступити до лав "вагнерівців". Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Краківського муніципалітету Лукаша Вантуха у Facebook.

"Дуже дивна та загадкова справа. У Кракові з'явилися наклейки, що рекламують набір у ПВК "Вагнера". Як виявилося, це свого роду провокація, і не тільки у Кракові", - написав чиновник.

У Польщі з'явилися наклейки із закликом вступити до ПВК &quot;Вагнера&quot;: розпочато розслідуванняФото: наклейка "вагнерівців" у Кракові (facebook.com/lukasz.wantuch)

На наклейках міститься заклик приєднатися до "вагнерівців" і QR-код, який веде на російськомовний сайт.

Як зазначає Gazeta Krakowska, співробітник Головного управління поліції у Кракові Бартломей Іздебські розповів, що поліція зараз отримала два протоколи у цій справі та працює над тим, щоб визначити, з чим має справу.

"Ми збираємо заявки, фотографуємо наклейки і розбиратимемося. Зараз важко щось більше сказати, тому що це лише перший день", - прокоментував він.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, у червні "вагнерівці" здійснили провальну спробу державного перевороту в Росії. Після цього їм дозволили "переїхати" до Білорусі.

Влада Польщі висловила стурбованість у зв'язку з цим фактом і закликала НАТО посилити східний фланг. Також вона пригрозила закрити кордони з Білоруссю у разі провокацій найманців з ПВК "Вагнера".

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Польща ПВК Вагнера Вагнерівці
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