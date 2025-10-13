У Польщі затримали чоловіка за надсилання порнографії дітям в Україні

Зазначається, що розслідування було розпочате в Україні. До київських правоохоронців звернулися батьки двох 11-річних дівчат і розповіли, що їм пише невідомий чоловік. Він контактував із дітьми через соціальну мережу й надсилав порнографічні матеріали за участю дітей і тварин.

Зібрані докази свідчили, що підозрюваний може перебувати на території Польщі. Українські прокурори передали інформацію до Європолу, який координував її з польськими правоохоронцями. Розслідування здійснювали поліцейські Бидгоща під процесуальним наглядом місцевої прокуратури.

8 жовтня правоохоронці затримали 57-річного жителя гміни Сіценко у Бидгоському повіті. Під час обшуків у помешканні та на робочому місці вилучили сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв пам’яті. На них знайшли файли з порнографічними матеріалами за участю неповнолітніх і тварин, частину видалених файлів вдалося відновити.

Прокуратура висунула чоловіку обвинувачення у володінні та поширенні дитячої порнографії, а також у демонстрації заборонених матеріалів неповнолітнім через інтернет. За рішенням суду підозрюваний перебуватиме під тимчасовим арештом до 6 січня 2026 року.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що чоловік є громадянином Польщі.