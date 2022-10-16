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У Польщі загинула українка, потрапивши під трактор у полі

Фото: у Польщі загинула українка, потрапивши під шестерні трактора у полі (lubelska.policja.gov.pl)
Автор: Наталія Гурковська

У Польщі заробітчанка з України загинула, потрапивши під трактор, який працював у полі. Від отриманих травм 48-річна жінка померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Люблена.

"Інцидент стався вранці в комуні Коньсковола. Під час польових робіт, які полягали у викопуванні саджанців дерев, 48-річна громадянка України потрапила у шестерні машини, причепленої до сільськогосподарського трактора, і отримала серйозні травми", - зазначають у Люблінській поліції.

Як додають в польській поліції, попри негайні рятувальні дії, врятувати її життя не вдалося. Водій трактора був тверезим.

Як повідомлялося, у польському місті Щава Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України. Дитина випала з балкона пансіонату і розбилась.

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