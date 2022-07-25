ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше трагически погиб ребенок из Украины

Новина українською →
Польша, Понедельник 25 июля 2022 11:30
В Польше трагически погиб ребенок из Украины Фото: в Польше погиб 6-летний мальчик из Украины (radioszczecin.pl)
Автор: РБК-Украина

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата и разбился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание InPoland.

Трагедия произошла в субботу, 23 июля, около 15:30.

"Шестилетний мальчик, гражданин Украины, выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность", - рассказал Бартош Іздебський из Главного управления полиции в Кракове.

Очевидцы сразу вызвали Польскую медицинскую авиарятувальну службу и врачей. Те боролись за жизнь ребенка, но так не смогли спасти его.

Смерть мальчика констатировали еще до прибытия вертолета. Сейчас правоохранители выясняют все детали. На месте работали прокурор, следственно-оперативная группа и криминалист.

Напомним, в начале июня в Нацпольську Мазовецкого воеводства неизвестные мужчины напали на двух украинок с ножом в результате одна из женщин погибла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине