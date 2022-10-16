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В Польше погибла украинка, попав под трактор в поле

Фото: в Польше погибла украинка, попав под шестерни трактора в поле (lubelska.policja.gov.pl)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше заробитчанка из Украины погибла, попав под трактор, работавший в поле. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Люблена.

"Инцидент произошел утром в коммуне Коньсковола. Во время полевых работ, которые заключались в выкапывании саженцев деревьев, 48-летняя гражданка Украины попала в шестеренки машины, прицепленной к сельскохозяйственному трактору, и получила серьезные травмы", - отмечают в Люблинской полиции.

Как добавляют в польской полиции, несмотря на немедленные спасательные действия, спасти ее жизнь не удалось. Водитель трактора был трезв.

Как сообщалось, в польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата и разбился.

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