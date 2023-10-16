UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі зафіксовано, ймовірно, рекордну явку на вибори, - екзитпол

Фото: ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

За даними екзитполу, у Польщі встановлено рекорд явки на парламентських виборах. Проголосувало понад 70% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews.

найвища явка була у 1989 році – на виборах проголосувало

За даними екзитполу, партія "ПіС" виграла вибори, набравши 36,8% голосів. На другому місці розташувалася "Громадянська коаліція" з 31,6% голосів виборців. За "Третю дорогу" віддали голоси 13% виборців. "Ліві" набрали 8,6%. Замикає рейтинг партія "Конфедерація" - 6,2%. Усі ці партії отримали місця у парламенті.

Відповідно до цих результатів, "ПіС" отримає 200 місць у парламенті Польщі, "Громадянській коаліції" виділено 163 місця, "Третя дорога" за голосами отримала 55 місць, "Ліві" отримають 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

Також з’явилися підсумки голосування серед місцевих фермерів. У дужках вказано відсоток голосів за 2019 рік:

 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд за підсумками виборів. Чиновник сподівається, що воно буде стабільним.

Парламентські вибори у Польщі відбулися в неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща