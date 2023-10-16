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В Польше зафиксирована, вероятно, рекордная явка на выборы, - экзитпол

Фото: иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

По данным экзитпола, в Польше установлен рекорд явки на парламентских выборах. Проголосовало более 70% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.

самая высокая явка была в 1989 году - на выборах проголосовало 

По данным экзитпола, партия "ПиС" выиграла выборы, набрав 36,8% голосов. На втором месте расположилась "Гражданская коалиция" с 31,6% голосов избирателей. За "Третью дорогу" отдали голоса 13% избирателей. "Левые" набрали 8,6%. Замыкает рейтинг партия "Конфедерация" - 6,2%. Все эти партии получили места в парламенте.

В соответствии с этими результатами, "ПиС" получит 200 мест в парламенте Польши, "Гражданская коалиции" выделено 163 места, "Третья дорога" по голосам получила 55 мест, "Левые" получат 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.

Также появились итоги голосования среди местных фермеров. В скобках указан процент голосов за 2019 год:

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство по итогам выборам. Чиновник надеется, что оно будет стабильным. 

Парламентские выборы в Польше прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

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