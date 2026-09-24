У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink, яка забезпечує зв’язок для України

Увечері 23 вересня на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві, сталася пожежа. Однією з основних версій слідства є підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як повідомляється, вчора вечері власник нерухомості, на якій розташована інфраструктура зв’язку, зателефонував на номер екстреної служби та повідомив, що антени загорілися.

Також було пошкоджено електрогенератор. На місце події прибули пожежники, яким вдалося загасити вогонь. Нині поліція встановлює причину пожежі.

Попередні висновки влади та правоохоронців вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Другою можливістю, яку також враховують, є коротке замикання в електричній системі.

За словами міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

Варто зазначити, що наземна станція Starlink у Воля-Кробовській є частиною мережі супутникового зв’язку.

Разом зі станцією неподалік Каунаса в Литві вона забезпечує інтернет-з’єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України.

На території об’єкта встановлено близько десяти антен діаметром близько двох метрів. Станція розташована за металевим парканом.