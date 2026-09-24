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В Польше, вероятно, подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины

11:28 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Польше, вероятно, подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины Иллюстративное фото: в Польше, вероятно, подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины (коллаж РБК-Украина)
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Вечером 23 сентября на наземной станции спутниковой связи Starlink, базирующейся в польской деревне Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве, произошел пожар. Одной из основных версий следствия является поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, вчера ужина владелец недвижимости, на котором расположена инфраструктура связи, позвонил по телефону на номер экстренной службы и сообщил, что антенны загорелись.

Также был поврежден электрогенератор. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. В настоящее время полиция устанавливает причину пожара.

Предварительные выводы власти и правоохранителей указывают на то, что подстанцию, вероятно, подожгли. Второй возможностью, которую также учитывают, является короткое замыкание в электрической системе.

По словам министра цифровых дел Польши Кшиштофа Гавковского, есть веские признаки того, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

Наземная станция Starlink в Воля-Кробовской является частью сети спутниковой связи.

Вместе со станцией недалеко от Каунаса в Литве она обеспечивает интернет-соединение для значительной части Центральной и Восточной Европы, в частности Украины.

На территории объекта установлено около десяти антенн диаметром около двух метров. Станция расположена за металлическим забором.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские спецслужбы активизировали действия против европейской инфраструктуры, которая обеспечивает помощь Украине. Среди целей РФ - железная дорога, мосты и границы.

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