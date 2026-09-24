В Польше, вероятно, подожгли станцию Starlink, которая обеспечивает связь для Украины

Вечером 23 сентября на наземной станции спутниковой связи Starlink, базирующейся в польской деревне Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве, произошел пожар. Одной из основных версий следствия является поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Как сообщается, вчера ужина владелец недвижимости, на котором расположена инфраструктура связи, позвонил по телефону на номер экстренной службы и сообщил, что антенны загорелись.

Также был поврежден электрогенератор. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. В настоящее время полиция устанавливает причину пожара.

Предварительные выводы власти и правоохранителей указывают на то, что подстанцию, вероятно, подожгли. Второй возможностью, которую также учитывают, является короткое замыкание в электрической системе.

По словам министра цифровых дел Польши Кшиштофа Гавковского, есть веские признаки того, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

Наземная станция Starlink в Воля-Кробовской является частью сети спутниковой связи.

Вместе со станцией недалеко от Каунаса в Литве она обеспечивает интернет-соединение для значительной части Центральной и Восточной Европы, в частности Украины.

На территории объекта установлено около десяти антенн диаметром около двух метров. Станция расположена за металлическим забором.