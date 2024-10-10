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У Польщі хочуть заборонити продаж алкоголю через інтернет

Польща, Четвер 10 жовтня 2024 15:49
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У Польщі хочуть заборонити продаж алкоголю через інтернет Фото: в Польщі хочуть заборонити онлайн-продаж алкоголю (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

МОЗ Польщі планує посилити регулювання продажу алкоголю в рамках оновленого закону про виховання тверезості. Одним із ключових нововведень стане заборона на онлайн-продаж спиртних напоїв, що унеможливить їх придбання через інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал in Poland.

Великий суспільний резонанс викликала ситуація з продажем алкоголю в упаковках, схожих на дитячі пюре та соки, що спричинило хвилю обурення не тільки серед населення, але й політиків.

Міністр охорони здоров'я Польщі Ізабелла Лєщина різко розкритикувала цей продукт, після чого його швидко вилучили з продажу. У відповідь уряд заявив про плани щодо посилення контролю за торгівлею алкоголем. Лєщина також зазначила, що нові заходи передбачають заборону продажу алкоголю на автозаправних станціях у нічний час (з 22:00 до 6:00), де наразі продаж доступний цілодобово.

Законопроект також включає повну заборону онлайн-продажу алкоголю. Як зазначив заступник міністра охорони здоров'я Войцех Конєчний, продаж алкоголю через інтернет значно ускладнює контроль за віком покупців, що особливо важливо для запобігання його придбанню неповнолітніми.

На цю проблему звернув увагу і соціолог та активіст Ян Спєвак, який підкреслив, що при онлайн-продажі алкоголю відсутній належний контроль за віком покупців. Це створює серйозну проблему, адже продаж алкоголю неповнолітнім залишається поза контролем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні запрацює система "еАкциз" для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Кабмін вже ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи "еАкциз".

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Польща Мінстерство охорони здоров'я України
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